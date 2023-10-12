【図説】射程300キロ 米が宇に供与の「ATACMS」とはどんなミサイルか

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米誌ニューヨーカーは9月、バイデン大統領がウクライナへ地対地ミサイル「ATACMS（エイタクムス）」の供与を予定していると報じた。ATACMSはロッキード・マーチン社が開発した戦術弾道ミサイル。米国が既に供与している多連装ロケットシステム「ハイマース」からの発射が可能で、最大射程は300キロに及ぶ。ウクライナが以前から供与を要請していたが、紛争激化のおそれから、米国ではその是非が議論されてきた。ATACMSの技術的特徴について、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。