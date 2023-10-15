エジプトが米国人のガザ退避を阻止、イスラエルの地上侵攻阻止が目的か
2023年10月15日, 09:58 (更新: 2023年10月15日, 10:12)
© AFP 2023 / Mahmud Hamsエジプトが米国人のガザ退避を阻止、イスラエルの地上侵攻阻止が目的か
© AFP 2023 / Mahmud Hams
エジプトとパレスチナ・ガザ地区の国境にあるラファ検問所を通ってガザ脱出を許可された外国人はまだ一人もいない。英紙フィナンシャル・タイムズが外交官らの話として報じた。
ある外交官によると、検問所付近では外国人が「右往左往」しているという。
Egyptian Authorities Refuse Exit for Palestinian Americans at Rafah Crossing— Adam Albilya - אדם אלביליה (@AdamAlbilya) October 14, 2023
Following the gathering of foreign citizens on the Rafah crossing between Gaza & Egypt, the later announced they will not allow exit via Rafah crossing, not even to American Palis.
(Sapir Lipkin, N12… pic.twitter.com/pHhSQ12dmX
先にアルカヘラ・ニュースはエジプト当局が米国人の検問所通過を拒否したと報じた。エジプト側はこの検問所を外国人のみに許可するという米国との合意を退けているという。
Egypt with its 110 million inhabitants could theoretically open up the Rafah border crossing and let in some refugees from Gaza (population 2.3 million).— Visegrád 24 (@visegrad24) October 9, 2023
For some reason, they aren't doing it.
Any ideas on why? pic.twitter.com/Ma6nOuyqbF
FOXニュースによると、米当局はイスラエルに対し、民間人撤退の「安全な回廊」が整備されるまでガザ地区への地上作戦に踏み切らないよう要請したという。イスラエル側がこの要求に応じたかは明らかでない。
10月13日, 09:28
カタール外務省はSNSへの投稿で、ガザ地区住民に対する退避命令を非難し、封鎖を解除する必要性を主張した。カタールは投稿の中で、「ガザ地区から兄弟であるパレスチナ人民を強制的に追放する試みを断固として拒否する」とし、国際人道法に従い民間人の完全な保護確保を求めた。
Qatar Announces Its Categorical Rejection of the Attempts to Forcibly Displace the Palestinian People from Gaza Strip#MOFAQatar pic.twitter.com/V7LMSSdtPN— Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) October 14, 2023
ハマス掃討作戦まもなくか
10月7日、ガザ地区を実効支配するイスラム組織・ハマスはイスラエル南部と中部に向けて突如ミサイル攻撃を行い、一部の地上部隊がイスラエル側に越境攻撃した。ハマスの奇襲攻撃を受け、イスラエル軍はガザ地区への空爆などの報復作戦を開始。第四次中東戦争以来50年ぶりとなる正式な「戦争状態」への移行を宣言した。これまでに双方の死者は合わせて2500人に達したとみられている。
ハマスの奇襲後、イスラエル軍は30万人の予備役を動員。また、議会では与野党が戦時下での挙国一致内閣を樹立させた。米国からの弾薬支援も受けるなど、本格的な地上作戦を準備しているとされる。
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