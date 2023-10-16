https://sputniknews.jp/20231016/17433842.html

ポーランドはウクライナのせいで経済的にも政治的にも敗北＝ワルシャワ大学教授

ポーランドはウクライナのせいで経済的にも政治的にも敗北＝ワルシャワ大学教授

ポーランドは、ロシアとウクライナの紛争によって、経済的・政治的な面で損失を被っている。ワルシャワ大学のヴィトルド・モジェレフスキ教授が「Myśl Polska」誌に寄稿したなかでこのような見解を明らかにした。 2023年10月16日, Sputnik 日本

2023-10-16T15:01+0900

2023-10-16T15:01+0900

2023-10-16T15:08+0900

国際

欧州

ポーランド

ウクライナ

経済

政治

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/0a/01/17265774_0:5:3148:1776_1920x0_80_0_0_850acab085491489e1509783b78ff666.jpg

モジェレフスキ教授は、自国民の利益を追求しようとするポーランドの試みは、常にEU法や国際法全般に反することが判明すると指摘。こうした状況を「たわ言」だとした。同教授の見解では、ウクライナはドイツの道具として機能しており、その助けを借りてドイツはポーランドを従属させようとしているという。ウクライナとポーランドの関係は、近隣の東欧諸国の領土を通じたウクライナ産穀物輸出問題により、最近著しく悪化している。9月15日、欧州委員会は複数のEU国境諸国へのウクライナ産農産物4種類の輸入制限を拡大しないことを決定したが、ウクライナに輸出規制措置を導入するよう義務付けた。その後、スロバキア、ハンガリー、ポーランド当局は、独自の禁輸措置を延長すると発表した。これを受け、ウクライナはWTO（世界貿易機関）に提訴。これに対し、3カ国はウクライナ産穀物に関する調整プラットフォームの会合をボイコットすると表明した。関連ニュース

https://sputniknews.jp/20230920/17152242.html

ポーランド

ウクライナ

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

国際, 欧州, ポーランド, ウクライナ, 経済, 政治