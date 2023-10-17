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プーチン大統領、モンゴルのフレルスフ大統領と会談
プーチン大統領、モンゴルのフレルスフ大統領と会談
ロシアのプーチン大統領は17日、訪問先の中国・北京でモンゴルのフレルスフ大統領と会談した。 2023年10月17日, Sputnik 日本
2023-10-17T23:06+0900
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会談でフレルスフ大統領は、ロシアとの関係発展はモンゴルにとって常に外交政策の優先的方向性だったと述べた。大統領はまた、モンゴルはエネルギーおよび輸送の分野におけるロシアとの協力に関心があると指摘した。
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プーチン大統領、モンゴルのフレルスフ大統領と会談
2023年10月17日, 23:06 (更新: 2023年10月17日, 23:12) サイン
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ロシアのプーチン大統領は17日、訪問先の中国・北京でモンゴルのフレルスフ大統領と会談した。
会談でフレルスフ大統領は、ロシアとの関係発展はモンゴルにとって常に外交政策の優先的方向性だったと述べた。大統領はまた、モンゴルはエネルギーおよび輸送の分野におけるロシアとの協力に関心があると指摘した。