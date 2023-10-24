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Пуск ракеты зенитно-ракетным комплексом Панцирь-С - Sputnik 日本, 1920
ウクライナのドローンによるロシアへのテロ攻撃
ウクライナは、ロシアの居住地域へのドローン攻撃を繰り返している。主な標的となっているのは国境地帯であるクルスク州、ブリャンスク州、ベルゴロド州とクリミアである。首都モスクワへのドローン攻撃も頻繁に行われている。
https://sputniknews.jp/20231024/3-17526429.html
ロシア黒海艦隊、ウクライナ軍の水上ドローン3隻を撃破
ロシア黒海艦隊、ウクライナ軍の水上ドローン3隻を撃破
ロシア黒海艦隊は24日、黒海北部でウクライナ軍の無人艇（ドローン）3隻を撃破したと発表した。 2023年10月24日, Sputnik 日本
2023-10-24T17:23+0900
2023-10-24T21:31+0900
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ウクライナのドローンによるロシアへのテロ攻撃
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クリミア半島のロシア海軍の拠点、セバストポリ港の外側では、機雷対策や妨害工作対策が行われているという。ウクライナ軍はこれまでにも黒海でロシア軍への攻撃の試みを行っている。17日には無人艇を露空軍が撃破、10月初旬にはズメイヌイ島近くで3隻の艦艇と揚陸部隊を撃破している。このほか、クリミア半島へのドローン攻撃や工作部隊侵入の試みなども盛んに行っている。また、ウクライナ軍は7日、攻撃型に改造した対空防衛システムS200でミサイルを発射。この際はロシアの対空防衛システムで撃墜された。関連ニュース
https://sputniknews.jp/20230930/17259825.html
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ロシア黒海艦隊、ウクライナ軍の水上ドローン3隻を撃破

2023年10月24日, 17:23 (更新: 2023年10月24日, 21:31)
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露黒海艦隊の艦艇 - Sputnik 日本, 1920, 24.10.2023
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ロシア黒海艦隊は24日、黒海北部でウクライナ軍の無人艇（ドローン）3隻を撃破したと発表した。

「24日午前4時（日本時間同日午前10時）ごろ、監視装置によって黒海北部でウクライナ海軍の無人艇3隻を発見した。その海域で対破壊工作ミサイル・爆弾システムによってこれらに砲火が加えられた」

ロシア海軍黒海艦隊
クリミア半島のロシア海軍の拠点、セバストポリ港の外側では、機雷対策や妨害工作対策が行われているという。
ヘリコプターKa27 - Sputnik 日本, 1920, 30.09.2023
宇軍の計画を阻むことができるソ連のトリック＝メディア
9月30日, 20:58
ウクライナ軍はこれまでにも黒海でロシア軍への攻撃の試みを行っている。17日には無人艇を露空軍が撃破、10月初旬にはズメイヌイ島近くで3隻の艦艇と揚陸部隊を撃破している。
このほか、クリミア半島へのドローン攻撃や工作部隊侵入の試みなども盛んに行っている。また、ウクライナ軍は7日、攻撃型に改造した対空防衛システムS200でミサイルを発射。この際はロシアの対空防衛システムで撃墜された。
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