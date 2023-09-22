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ウクライナ軍、クリミアの露黒海艦隊司令部をミサイル攻撃＝セバストポリ市長
ウクライナ軍、クリミアの露黒海艦隊司令部をミサイル攻撃＝セバストポリ市長
クリミア半島・セバストポリのミハイル・ラズボジャエフ市長は22日、露黒海艦隊の司令部がウクライナ軍によるミサイル攻撃を受けたと発表した。 2023年9月22日, Sputnik 日本
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ラズボジャエフ市長は、SNS「テレグラム」上の自身の公式アカウントで攻撃について明かした。けが人の有無については調査中だとしている。
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ウクライナ軍、クリミアの露黒海艦隊司令部をミサイル攻撃＝セバストポリ市長
2023年9月22日, 19:31 (更新: 2023年9月22日, 19:39) サイン
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クリミア半島・セバストポリのミハイル・ラズボジャエフ市長は22日、露黒海艦隊の司令部がウクライナ軍によるミサイル攻撃を受けたと発表した。
ラズボジャエフ市長は、SNS「テレグラム」上の自身の公式アカウントで攻撃について明かした。
「敵が艦隊司令部をミサイルで攻撃した。（編注：隣接する）ルナチャルスキー劇場の近くに破片が落下した」