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ウクライナ軍、クリミアの露黒海艦隊司令部をミサイル攻撃＝セバストポリ市長
ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20230922/17175140.html
ウクライナ軍、クリミアの露黒海艦隊司令部をミサイル攻撃＝セバストポリ市長
ウクライナ軍、クリミアの露黒海艦隊司令部をミサイル攻撃＝セバストポリ市長
クリミア半島・セバストポリのミハイル・ラズボジャエフ市長は22日、露黒海艦隊の司令部がウクライナ軍によるミサイル攻撃を受けたと発表した。 2023年9月22日, Sputnik 日本
2023-09-22T19:31+0900
2023-09-22T19:39+0900
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ラズボジャエフ市長は、SNS「テレグラム」上の自身の公式アカウントで攻撃について明かした。けが人の有無については調査中だとしている。
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ウクライナ軍、クリミアの露黒海艦隊司令部をミサイル攻撃＝セバストポリ市長

2023年9月22日, 19:31 (更新: 2023年9月22日, 19:39)
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セバストポリ - Sputnik 日本, 1920, 22.09.2023
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クリミア半島・セバストポリのミハイル・ラズボジャエフ市長は22日、露黒海艦隊の司令部がウクライナ軍によるミサイル攻撃を受けたと発表した。
ラズボジャエフ市長は、SNS「テレグラム」上の自身の公式アカウントで攻撃について明かした。

「敵が艦隊司令部をミサイルで攻撃した。（編注：隣接する）ルナチャルスキー劇場の近くに破片が落下した」

ミハイル・ラズボジャエフ
セバストポリ市長
けが人の有無については調査中だとしている。
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