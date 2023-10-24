https://sputniknews.jp/20231024/4-17525238.html

韓国 北朝鮮から船で来た身元不明の4人を拘束、亡命を表明

韓国 北朝鮮から船で来た身元不明の4人を拘束、亡命を表明

韓国北東部の江原道・束草で24日、「変わった船がある」という韓国漁船からの通報を受け、海洋警察が北朝鮮から来た身元不明の4人を発見。4人は亡命の意思を示し、政府当局に身柄を引き渡されたという。聯合ニュースが政府関係者の話を引用して報じた。 2023年10月24日, Sputnik 日本

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聯合ニュースによると、24日午前7時10分ごろ、韓国北東部の江原道・束草沖で操業していた韓国漁船が、韓国船とは構造が異なる「変わった船」を発見したという。出動した海洋警察は「北朝鮮の小型木船」に乗っていた4人を拘束した。4人の身柄は合同参謀本部に引き渡された。政府関係者は「北朝鮮から束草に到着した4人は韓国への亡命希望を表明したと聞いている」と明らかにした。聯合ニュースによれば、北朝鮮住民が東海上で亡命を試みたのは2019年11月以来、約4年ぶり。当時、北朝鮮住民は南北軍事境界線がある板門店を通じて北朝鮮に強制送還された。関連ニュース

https://sputniknews.jp/20231020/b52-17492733.html

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