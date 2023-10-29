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アルゼンチンでゾウアザラシの赤ちゃんが2500頭死亡、鳥インフルエンザか
アルゼンチンでゾウアザラシの赤ちゃんが2500頭死亡、鳥インフルエンザか
過去26日間にアルゼンチンの海岸沖では鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)で死亡したゾウアザラシの赤ちゃんが約2500頭近く発見された。海洋保護団体WCSが発表した。 2023年10月29日, Sputnik 日本
2023-10-29T13:11+0900
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報道によると、バルデス半島の観光地プンタ・デルガダ一帯で見つかったゾウアザラシの死亡個体は直近の26日間で2494頭になったという。200頭の分析結果により、鳥インフルエンザウイルスの存在が確認された。WCSの報告書によると、アルゼンチンの海岸ではゾウアザラシの成体数が40％から70％近く減少しているという。ゾウアザラシの大量死としては過去最大規模とのこと。WCSの報告によると、アルゼンチンのH5N1型鳥インフルエンザウイルスは変異し、哺乳類への感染力が高まっている可能性があるという。関連ニュース
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アルゼンチンでゾウアザラシの赤ちゃんが2500頭死亡、鳥インフルエンザか
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過去26日間にアルゼンチンの海岸沖では鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)で死亡したゾウアザラシの赤ちゃんが約2500頭近く発見された。海洋保護団体WCSが発表した。
報道によると、バルデス半島の観光地プンタ・デルガダ一帯で見つかったゾウアザラシの死亡個体は直近の26日間で2494頭になった
という。
200頭の分析結果により、鳥インフルエンザウイルスの存在が確認された。WCSの報告書によると、アルゼンチンの海岸ではゾウアザラシの成体数が40％から70％近く減少しているという。
ゾウアザラシの大量死としては過去最大規模とのこと。WCSの報告によると、アルゼンチンのH5N1型鳥インフルエンザウイルスは変異し、哺乳類への感染力が高まっている可能性があるという。