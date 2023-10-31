【図説】ロシアが批准撤回へ 包括的核実験禁止条約とは

【図説】ロシアが批准撤回へ 包括的核実験禁止条約とは

【図説】ロシアが批准撤回へ 包括的核実験禁止条約とは

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ロシア上院は25日、包括的核実験禁止条約（CTBT）の批准を撤回する法案を承認した。CTBTは軍事・平和目的での一切の核爆発を禁止する条約で、1996年9月の国連総会で採択された。ロシアは2000年に批准したものの、プーチン大統領は今月初め、未批准の米国の姿勢を引き合いに出し、ロシアの批准取り消しの可能性に言及していた。スプートニクでは今回、条約の概要や批准国・未署名国をインフォグラフィックでまとめた。