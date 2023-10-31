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【図説】迎撃困難 ロシアの極超音速ミサイル「キンジャール」
【図説】迎撃困難 ロシアの極超音速ミサイル「キンジャール」
... 2023年10月31日, Sputnik 日本
2023-10-31T20:29+0900
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【図説】迎撃困難 ロシアの極超音速ミサイル「キンジャール」
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ロシアのプーチン大統領は今月、MiG31戦闘機が極超音速ミサイル「キンジャール」を搭載し、黒海上空の中立空域で恒常的な哨戒を開始すると発表した。「キンジャール」は2018年に発表されたミサイルで、2022年3月、ウクライナにおける特別軍事作戦で初めて実践投入された。最大速度はマッハ10（時速約1万2000キロ）に達し、MiG31に搭載された場合、その射程は2000キロから3000キロとされる。スプートニクは「キンジャール」の戦術的・技術的特徴をインフォグラフィックでまとめた。