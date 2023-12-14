https://sputniknews.jp/20231214/17802454.html
【ライブ】プーチン大統領 年末大型会見をスタート
【ライブ】プーチン大統領 年末大型会見をスタート
ウラジーミル・プーチン露大統領が今年最後の大型記者会見を開始した。 2023年12月14日, Sputnik 日本
2023-12-14T18:03+0900
2023-12-14T18:03+0900
2023-12-14T21:31+0900
ウラジーミル・プーチン
プーチン大統領の国民対話
ロシア
政治
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/638/42/6384262_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_22caa868dc05e43602764ba205500a9d.jpg
記者会見は今年一年を振り返り、記者団からの質問に答えるのが常だが、今回は「国民との直接対話」と合同で実施されるため、プーチン大統領はロシア国民からの質問にも答える。スプートニクはX （旧：ツイッター）を通じて年次記者会見の模様をライブします。どうぞごらんください。
https://sputniknews.jp/20231213/1214-17800631.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/638/42/6384262_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_678a20d3be09a8fa33128a6bcd4892a2.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ウラジーミル・プーチン, プーチン大統領の国民対話, ロシア, 政治
ウラジーミル・プーチン, プーチン大統領の国民対話, ロシア, 政治
【ライブ】プーチン大統領 年末大型会見をスタート
2023年12月14日, 18:03 (更新: 2023年12月14日, 21:31)
ウラジーミル・プーチン露大統領が今年最後の大型記者会見を開始した。
記者会見は今年一年を振り返り、記者団からの質問に答えるのが常だが、今回は「国民との直接対話」と合同で実施されるため、プーチン大統領はロシア国民からの質問にも答える。
スプートニクはX （旧：ツイッター）を通じて年次記者会見の模様をライブします。どうぞごらんください。