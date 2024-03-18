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ロシア大統領選で現職のプーチン氏が再選＝選管
ロシア大統領選で現職のプーチン氏が再選＝選管
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3月15日から3日間にわたって実施されたロシア大統領選の集計が終了した。ロシア中央選挙管理委員会の正式な発表によると、プーチン氏はロシア大統領選で再選を果たした。プーチン氏の得票率は87.28％だった。 2024年3月18日, Sputnik 日本
2024-03-18T21:26+0900
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選挙
ウラジーミル・プーチン
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そのほか、大統領選に出馬した候補者らはいずれも現職に大差で敗北した。得票率はニコライ・ハリトノフ氏（ロシア共産党）が4.31％、ウラジスラフ・ダワンコフ氏（新しい人々）が3.85％、レオニード・スルツキー氏（ロシア自由民主党）が3.20％だった。
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選挙, ウラジーミル・プーチン
ロシア大統領選で現職のプーチン氏が再選＝選管
3月15日から3日間にわたって実施されたロシア大統領選の集計が終了した。ロシア中央選挙管理委員会の正式な発表によると、プーチン氏はロシア大統領選で再選を果たした。プーチン氏の得票率は87.28％だった。
そのほか、大統領選に出馬した候補者らはいずれも現職に大差で敗北した。得票率はニコライ・ハリトノフ氏（ロシア共産党）が4.31％、ウラジスラフ・ダワンコフ氏（新しい人々）が3.85％、レオニード・スルツキー氏（ロシア自由民主党）が3.20％だった。