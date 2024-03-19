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【図説】各国首脳の国民からの信頼度 プーチン氏がトップに
【図説】各国首脳の国民からの信頼度 プーチン氏がトップに
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... 2024年3月19日, Sputnik 日本
2024-03-19T21:11+0900
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【図説】各国首脳の国民からの信頼度 プーチン氏がトップに
3月15日から3日間にわたって実施されたロシア大統領選挙では、現職のプーチン大統領が87.28％の得票率を獲得し、再選を果たした。プーチン大統領の国民からの信頼度は厚く、全ロシア世論調査センターが行った調査では、回答者の76％が「信頼できる」と回答している。スプートニクは、近年各国で行われた複数の社会調査のデータに基づき、世界の主要各国の首脳に対する国民の信頼度をランキング形式でまとめ、近年の選挙結果と併せてお伝えする。