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在外投票 プーチン氏の得票率は72.3％ 露大統領選
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ロシア大統領選挙では、プーチン氏が在外投票で72.3％の票を獲得した。ロシア中央選挙管理委員会のサイトにデータが公開された。 2024年3月21日, Sputnik 日本
2024-03-21T02:03+0900
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中央選挙管理委員会は21日、特別会合で正式な選挙結果を発表する。
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在外投票 プーチン氏の得票率は72.3％ 露大統領選
ロシア大統領選挙では、プーチン氏が在外投票で72.3％の票を獲得した。ロシア中央選挙管理委員会のサイトにデータが公開された。
ウラジスラブ・ダワンコフ（新しい人々）氏の得票率は16.65％。
ニコライ・ハリトノフ（ロシア共産党）氏の得票率は2.22％。
レオニード・スルツキー （ロシア自由民主党）氏の得票率は1.97％。
中央選挙管理委員会は21日、特別会合で正式な選挙結果を発表する。