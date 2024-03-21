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プーチン氏、7627万票獲得 露選管、最終結果を発表

プーチン氏、7627万票獲得 露選管、最終結果を発表

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ロシア中央選挙管理委員会は21日、露大統領選の最終開票結果を発表した。無所属で出馬し再選を果たした現職のプーチン氏は7627万7708票を獲得し、得票率は87.28%だった。 2024年3月21日, Sputnik 日本

2024-03-21T18:15+0900

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そのほかの候補の得票率はニコライ・ハリトノフ氏（ロシア共産党）が4.31％、ウラジスラブ・ダワンコフ氏（新しい人々）が3.85％、レオニード・スルツキー氏（ロシア自由民主党）が3.20％だった。大統領選の最終投票率は77.49%だった。

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