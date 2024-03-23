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フィギュア世界選手権 坂本花織が56年ぶり3連覇
フィギュア世界選手権 坂本花織が56年ぶり3連覇
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カナダ・モントリオールで開催中のフィギュアスケート世界選手権では現地時間22日、女子フリースケーティング（FS）の競技が行われ、ショートプログラム（SP）で4位につけていた日本の坂本花織選手（23）が逆転し、大会3連覇を達成した。 2024年3月23日, Sputnik 日本
2024-03-23T12:34+0900
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坂本選手は、SPとの合計222・96点で優勝。同種目での3連覇は、史上8人目で56年ぶり。通算3度の優勝は浅田真央さんに並び日本勢最多となった。今シーズンの四大陸選手権を制した千葉百音選手（18）は7位、今シーズンのグランプリファイナルで3位に入った吉田陽菜選手（18）は8位だった。
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フィギュア世界選手権 坂本花織が56年ぶり3連覇
カナダ・モントリオールで開催中のフィギュアスケート世界選手権では現地時間22日、女子フリースケーティング（FS）の競技が行われ、ショートプログラム（SP）で4位につけていた日本の坂本花織選手（23）が逆転し、大会3連覇を達成した。
坂本選手は、SPとの合計222・96点で優勝。同種目での3連覇は、史上8人目で56年ぶり。通算3度の優勝は浅田真央さんに並び日本勢最多となった。
今シーズンの四大陸選手権を制した千葉百音選手（18）は7位、今シーズンのグランプリファイナルで3位に入った吉田陽菜選手（18）は8位だった。