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【全文】プーチン大統領「テロリストを全員処罰する」 モスクワ銃撃で国民に呼びかけ
【全文】プーチン大統領「テロリストを全員処罰する」 モスクワ銃撃で国民に呼びかけ
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ロシアのプーチン大統領は23日、モスクワのコンサートホールで起こった銃撃テロを受け、国民向けメッセージを発表。犠牲者への哀悼の意を示すとともに、テロに関与した全員を処罰すると強調した。 2024年3月24日, Sputnik 日本
2024-03-24T00:58+0900
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【全文】プーチン大統領「テロリストを全員処罰する」 モスクワ銃撃で国民に呼びかけ
ロシアのプーチン大統領は23日、モスクワのコンサートホールで起こった銃撃テロを受け、国民向けメッセージを発表。犠牲者への哀悼の意を示すとともに、テロに関与した全員を処罰すると強調した。