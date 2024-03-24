【全文】プーチン大統領「テロリストを全員処罰する」 モスクワ銃撃で国民に呼びかけ

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ロシアのプーチン大統領は23日、モスクワのコンサートホールで起こった銃撃テロを受け、国民向けメッセージを発表。犠牲者への哀悼の意を示すとともに、テロに関与した全員を処罰すると強調した。