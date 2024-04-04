https://sputniknews.jp/20240404/18105417.html
銃撃テロの依頼者はロシアの一体性を打撃を与える狙いだった＝プーチン大統領
銃撃テロの依頼者はロシアの一体性を打撃を与える狙いだった＝プーチン大統領
Sputnik 日本
プーチン大統領は4月4日、独立労働組合連盟の大会で演説に立ち、「クロッカス」ホールのテロを依頼した者はロシアの一体性に打撃を与えることが一番の狙いだったと語った。 2024年4月4日, Sputnik 日本
2024-04-04T20:49+0900
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ウラジーミル・プーチン
ロシア
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プーチン大統領は、ロシアは、イスラム原理主義者のテロ攻撃の対象にはなりえないと補足した。
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銃撃テロの依頼者はロシアの一体性を打撃を与える狙いだった＝プーチン大統領
プーチン大統領は4月4日、独立労働組合連盟の大会で演説に立ち、「クロッカス」ホールのテロを依頼した者はロシアの一体性に打撃を与えることが一番の狙いだったと語った。
プーチン大統領は、ロシアは、イスラム原理主義者のテロ攻撃の対象にはなりえないと補足した。