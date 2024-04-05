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岸田首相、国賓待遇で米国を公式訪問へ 10日に日米首脳会談
岸田首相、国賓待遇で米国を公式訪問へ 10日に日米首脳会談
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岸田首相は4月8日から14日まで米国を国賓待遇で公式訪問する予定。日本の首相による公式訪米としては9年ぶりとなる。日本外務省が発表した。 2024年4月5日, Sputnik 日本
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岸田首相は、10日にワシントンでバイデン大統領との首脳会談や公式晩餐会などに出席、11日には米議会の上下両院合同会議での演説や日米比首脳会合に臨む。12日には米南部ノースカロライナ州を訪れ、トヨタ自動車が建設中の車載電池工場やホンダのビジネスジェット機の工場の視察、日本語学習者との懇談などを行うほか、クーパー州知事夫妻との昼食会に出席する予定。共同通信によると、岸田首相は共和党および民主党の指導部とも面会する。また上川陽子外相、斎藤健経済産業相、盛山正仁文部科学相も米国を訪問し、それぞれの日程をこなすという。
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岸田首相、国賓待遇で米国を公式訪問へ 10日に日米首脳会談
2024年4月5日, 21:19 (更新: 2024年4月5日, 21:55)
岸田首相は4月8日から14日まで米国を国賓待遇で公式訪問する予定。日本の首相による公式訪米としては9年ぶりとなる。日本外務省が発表した。
岸田首相は、10日にワシントンでバイデン大統領との首脳会談や公式晩餐会などに出席、11日には米議会の上下両院合同会議での演説や日米比首脳会合に臨む。12日には米南部ノースカロライナ州を訪れ、トヨタ自動車が建設中の車載電池工場やホンダのビジネスジェット機の工場の視察、日本語学習者との懇談などを行うほか、クーパー州知事夫妻との昼食会に出席する予定。
共同通信によると、岸田首相は共和党および民主党の指導部とも面会する。また上川陽子外相、斎藤健経済産業相、盛山正仁文部科学相も米国を訪問し、それぞれの日程をこなすという。