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ロシア軍、東部・ドネツク戦線で前進
ロシア軍、東部・ドネツク戦線で前進
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露軍は要衝アルチェモフスク西方のチャソフヤール市郊外まで進軍した。ドネツク人民共和国首長顧問のヤン・ガギン氏が、スプートニクに明かした。 2024年4月5日, Sputnik 日本
2024-04-05T15:50+0900
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ガギン氏によると、この約1年でウクライナ側は守りを固め、地雷を敷設したという。
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ロシア軍、東部・ドネツク戦線で前進
露軍は要衝アルチェモフスク西方のチャソフヤール市郊外まで進軍した。ドネツク人民共和国首長顧問のヤン・ガギン氏が、スプートニクに明かした。
ガギン氏によると、この約1年でウクライナ側は守りを固め、地雷を敷設したという。