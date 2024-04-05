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米国のウクライナ政策は失敗した＝サックス氏
米国のウクライナ政策は失敗した＝サックス氏
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米コロンビア大学教授の著名経済学者ジェフリー・サックス氏は、スプートニクに対し、アントニー・ブリンケン米国務長官の発言にコメントした。 2024年4月5日, Sputnik 日本
2024-04-05T18:03+0900
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ブリンケン国務長官はブリュッセルで開かれたNATO外相会合で、「ウクライナはNATOに加盟国になる。7月のワシントンでの首脳サミットの目的は、加盟への明白な道筋を開くことにある」と発言していた。サックス氏は「ブリンケン国務長官は、この戦争を招いた完全に失敗した政策を繰り返すのではなく、カウンターパートのラブロフ露外相との交渉の席につくべきだ」と指摘した。
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米国のウクライナ政策は失敗した＝サックス氏
米コロンビア大学教授の著名経済学者ジェフリー・サックス氏は、スプートニクに対し、アントニー・ブリンケン米国務長官の発言にコメントした。
「ブリンケン国務長官の声明は、ウクライナにとってもう一つの災厄となる。米国の政策は完全に失敗し、崩れ去った」
ブリンケン国務長官はブリュッセルで開かれたNATO外相会合で、「ウクライナはNATOに加盟国になる。7月のワシントンでの首脳サミットの目的は、加盟への明白な道筋を開くことにある」と発言していた。
サックス氏は「ブリンケン国務長官は、この戦争を招いた完全に失敗した政策を繰り返すのではなく、カウンターパートのラブロフ露外相との交渉の席につくべきだ」と指摘した。