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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240405/18117896.html
ウクライナの露領内攻撃の試みに報復　露国防省
ウクライナの露領内攻撃の試みに報復　露国防省
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ロシア軍は3月31日から4月5日にかけて、ロシアの石油・ガス施設ならびにエネルギー施設に損害を与えようとしたウクライナの試みに対して、高精度兵器を使った攻撃を39回実施した。ロシア国防省が発表した。 2024年4月5日, Sputnik 日本
2024-04-05T22:58+0900
2024-04-05T22:59+0900
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシア
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ロシア軍は、ウクライナのエネルギー施設、軍産複合体、兵器や弾薬が保管された倉庫、 燃料貯蔵庫などを攻撃した。ロシア国防省によると、目的は達成され、すべての施設が破壊された。
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ウクライナの露領内攻撃の試みに報復　露国防省

2024年4月5日, 22:58 (更新: 2024年4月5日, 22:59)
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ウクライナの露領内攻撃の試みに報復　露国防省 - Sputnik 日本, 1920, 05.04.2024
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ロシア軍は3月31日から4月5日にかけて、ロシアの石油・ガス施設ならびにエネルギー施設に損害を与えようとしたウクライナの試みに対して、高精度兵器を使った攻撃を39回実施した。ロシア国防省が発表した。
ロシア軍は、ウクライナのエネルギー施設、軍産複合体、兵器や弾薬が保管された倉庫、 燃料貯蔵庫などを攻撃した。ロシア国防省によると、目的は達成され、すべての施設が破壊された。
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