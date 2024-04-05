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ウクライナの露領内攻撃の試みに報復 露国防省
ウクライナの露領内攻撃の試みに報復 露国防省
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ロシア軍は3月31日から4月5日にかけて、ロシアの石油・ガス施設ならびにエネルギー施設に損害を与えようとしたウクライナの試みに対して、高精度兵器を使った攻撃を39回実施した。ロシア国防省が発表した。 2024年4月5日, Sputnik 日本
2024-04-05T22:58+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
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ロシア軍は、ウクライナのエネルギー施設、軍産複合体、兵器や弾薬が保管された倉庫、 燃料貯蔵庫などを攻撃した。ロシア国防省によると、目的は達成され、すべての施設が破壊された。
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ウクライナの露領内攻撃の試みに報復 露国防省
2024年4月5日, 22:58 (更新: 2024年4月5日, 22:59)
ロシア軍は3月31日から4月5日にかけて、ロシアの石油・ガス施設ならびにエネルギー施設に損害を与えようとしたウクライナの試みに対して、高精度兵器を使った攻撃を39回実施した。ロシア国防省が発表した。
ロシア軍は、ウクライナのエネルギー施設、軍産複合体、兵器や弾薬が保管された倉庫、 燃料貯蔵庫などを攻撃した。ロシア国防省によると、目的は達成され、すべての施設が破壊された。