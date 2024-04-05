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ウクライナのNATO加盟＝核の黙示録？ マスク氏

ウクライナのNATO加盟＝核の黙示録？ マスク氏

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「これは核の黙示録についての映画の冒頭そのものだ」。米実業家のイーロン・マスク氏は自身のSNS「X」上に、ブリンケン米国務長官とウクライナのクレバ外相のスピーチの動画のポストの下にこう書きこんだ。プリンケン長官は檀上でウクライナはNATOに加盟すると述べている。 2024年4月5日, Sputnik 日本

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マスク氏はこれへのコメントとして、1983年公開の米SFホラー映画『ザ・デイ・アフター』の1コマへのリンクをはった。作中では米ソ対立が呼んだ核戦争の恐怖を描いている。ウクライナは2022年9月、NATOに加盟申請を提出した。今月3日、ストルテンベルグ事務総長は、ウクライナの加盟は実現するが、いつになるかは分からないと発言している。

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