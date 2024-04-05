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【図説】NATO発足75年 基礎情報を解説
【図説】NATO発足75年 基礎情報を解説
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NATOは今年、1949年の発足から75年を迎える。NATOは初めは米国を頭にした12か国で始動したが、現在は32の加盟国まで拡大。スプートニクは創設、予算、ロシアの国境への拡大、8度の軍事作戦など、NATOの基礎的な情報を詳しいインフォグラフィックにまとめた。 2024年4月5日, Sputnik 日本
2024-04-05T03:38+0900
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【図説】NATO発足75年 基礎情報を解説
NATOは今年、1949年の発足から75年を迎える。NATOは初めは米国を頭にした12か国で始動したが、現在は32の加盟国まで拡大。スプートニクは創設、予算、ロシアの国境への拡大、8度の軍事作戦など、NATOの基礎的な情報を詳しいインフォグラフィックにまとめた。