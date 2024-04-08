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金正恩氏、オレンブルグ州での洪水を受け見舞いの電報
金正恩氏、オレンブルグ州での洪水を受け見舞いの電報
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北朝鮮の金正恩総書記は、オレンブルグ州で洪水が発生したことを受け、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領に見舞いの電報を送った。朝鮮中央通信が報じている。 2024年4月8日, Sputnik 日本
2024-04-08T09:28+0900
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金正恩氏はまた、ロシア政府とロシア国民に対し、災害の影響の迅速な解消を願ったと指摘されている。
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金正恩氏、オレンブルグ州での洪水を受け見舞いの電報
北朝鮮の金正恩総書記は、オレンブルグ州で洪水が発生したことを受け、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領に見舞いの電報を送った。朝鮮中央通信が報じている。
「金正恩同志は、北朝鮮の政府、人民を代表して、そして個人的に、オレンブルグ州での洪水により深刻な物的被害を受けたロシア連邦大統領、および大統領直々の政府および人民に対し、深い哀悼の意を表明した」
金正恩氏はまた、ロシア政府とロシア国民に対し、災害の影響の迅速な解消を願ったと指摘されている。