https://sputniknews.jp/20240416/18203884.html

西側諸国はザポロジエ原発への攻撃を黙認＝露国連大使 国連安保理会合で発言

西側諸国はザポロジエ原発への攻撃を黙認＝露国連大使 国連安保理会合で発言

Sputnik 日本

ロシアのワシリー・ネベンジャ国連大使は、国連安全保障理事会の会合でウクライナは西側諸国の黙認を得て、定期的にザポロジエ原子力発電所への攻撃を試みていると非難。ウクライナは過去数カ月間、同原発への攻撃を強めているとし、攻撃が続けば核災害が起こる可能性があると警告した。 2024年4月16日, Sputnik 日本

2024-04-16T08:46+0900

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国連安全保障理事会の会合におけるネベンジャ氏の発言

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