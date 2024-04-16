日本
ザポロジエ原発 - Sputnik 日本, 1920, 30.08.2022
ザポロジエ原発の安全性を巡る状況
ザポロジエ（ザポリージャ）原子力発電所は、欧州最大の原子炉数と出力を誇る原発で、2022年3月からロシア軍の保護下に入っている。度重なるウクライナ軍による攻撃で原発の安全性に問題が生じたため、9月初旬、IAEA（国際原子力機関）のグロッシ事務局長率いる調査団が査察。調査報告書では、原発の周辺を「安全ゾーン」とする必要性が訴えられているが、その後もウクライナ軍は原発敷地や周辺の町への散発的な攻撃を続けている。10月のザポロジエ州のウクライナからの離脱・ロシア編入に伴い、新運営会社のもとロシア国内の基準に即した運転に移行している。
https://sputniknews.jp/20240416/18203884.html
西側諸国はザポロジエ原発への攻撃を黙認＝露国連大使　国連安保理会合で発言
西側諸国はザポロジエ原発への攻撃を黙認＝露国連大使　国連安保理会合で発言
Sputnik 日本
ロシアのワシリー・ネベンジャ国連大使は、国連安全保障理事会の会合でウクライナは西側諸国の黙認を得て、定期的にザポロジエ原子力発電所への攻撃を試みていると非難。ウクライナは過去数カ月間、同原発への攻撃を強めているとし、攻撃が続けば核災害が起こる可能性があると警告した。 2024年4月16日, Sputnik 日本
2024-04-16T08:46+0900
2024-04-16T09:41+0900
国際
ロシア
ウクライナ
国連
iaea
原発
核問題
ザポロジエ原発の安全性を巡る状況
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/04/13/15729922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19748de11e0fd5d24e6b6eea00615866.jpg
国連安全保障理事会の会合におけるネベンジャ氏の発言
https://sputniknews.jp/20240409/18142421.html
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/04/13/15729922_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_81a7da67dd475f16307b82326decb2a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国際, ロシア, ウクライナ, 国連, iaea, 原発, 核問題
国際, ロシア, ウクライナ, 国連, iaea, 原発, 核問題

西側諸国はザポロジエ原発への攻撃を黙認＝露国連大使　国連安保理会合で発言

2024年4月16日, 08:46 (更新: 2024年4月16日, 09:41)
© Sputnik / メディアバンクへ移行ザポロジエ原子力発電所
ザポロジエ原子力発電所 - Sputnik 日本, 1920, 16.04.2024
© Sputnik
/
メディアバンクへ移行
サイン
ロシアのワシリー・ネベンジャ国連大使は、国連安全保障理事会の会合でウクライナは西側諸国の黙認を得て、定期的にザポロジエ原子力発電所への攻撃を試みていると非難。ウクライナは過去数カ月間、同原発への攻撃を強めているとし、攻撃が続けば核災害が起こる可能性があると警告した。

国連安全保障理事会の会合におけるネベンジャ氏の発言

ロシアは、ザポロジエ原発への直接攻撃を迅速かつ明確に非難した国際原子力機関（IAEA）指導部に感謝している。
ロシアはザポロジエ原発の安全障上の脅威を回避するためにあらゆる努力をしている。
ロシアはザポロジエ原発に重火器を配備したことも、自国領土から攻撃したこともない。
ザポロジエ原発に対するウクライナ軍の攻撃は過去数ヶ月にわたって激化しており、これについてロシア政府はIAEAに通告している。
ウクライナによるザポロジエ原発への攻撃が続けば、地域規模、さらには地球規模での核災害が起こる可能性を誰も排除できないだろう。
ロシアはIAEAに対し、ザポロジエ原発への攻撃源を挙げるよう要請した。これは政治問題ではなく、核安全保障の問題だ。
ザポロジエ原発 - Sputnik 日本, 1920, 09.04.2024
ザポロジエ原発の安全性を巡る状況
ザポロジエ原発　ウクライナ軍はなぜ攻撃するのか？
4月9日, 01:39
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала