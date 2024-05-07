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プーチン露大統領、内閣総辞職を承認
プーチン露大統領、内閣総辞職を承認
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ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は7日、ミハイル・ミシュスチン内閣の総辞職を認める大統領令に署名した。現在の閣僚らは次の内閣が組閣されるまで職務を続ける。 2024年5月7日, Sputnik 日本
2024-05-07T19:46+0900
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ミシュスチン首相はこの日これまでに、プーチン大統領の5期目就任に伴い、内閣総辞職する文書に署名していた。ロシアの法律では、続投の是非に関わらず、新しく大統領が就任した場合の内閣総辞職が定められている。
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プーチン露大統領、内閣総辞職を承認
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は7日、ミハイル・ミシュスチン内閣の総辞職を認める大統領令に署名した。現在の閣僚らは次の内閣が組閣されるまで職務を続ける。
ミシュスチン首相はこの日これまでに、プーチン大統領の5期目就任に伴い、内閣総辞職する文書に署名していた。ロシアの法律では、続投の是非に関わらず、新しく大統領が就任した場合の内閣総辞職が定められている。