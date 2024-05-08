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【全文】プーチン大統領の就任演説
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ウラジーミル・プーチン氏は5月7日に正式にロシア大統領に就任した。就任式の終了後、プーチン大統領は式典の出席者らに対して、自分に寄せられた支援と信頼への謝意を表した。 2024年5月8日, Sputnik 日本
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2024-05-08T17:16+0900
ウラジーミル・プーチン
ロシア
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ウラジーミル・プーチン, ロシア
【全文】プーチン大統領の就任演説
2024年5月8日, 10:16 (更新: 2024年5月8日, 17:16)
ウラジーミル・プーチン氏は5月7日に正式にロシア大統領に就任した。就任式の終了後、プーチン大統領は式典の出席者らに対して、自分に寄せられた支援と信頼への謝意を表した。