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プーチン大統領が連邦行政の構造を承認
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ロシアのプーチン大統領は「連邦行政の構造について」という法令に署名した。法令文書はクレムリンのウェブサイトで公開された。 2024年5月11日, Sputnik 日本
2024-05-11T21:03+0900
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政令によると、ロシア首相の下には第一副首相1人をはじめとして10人の副首相が入る。 この政令は公式発表の日から発効する。
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ウラジーミル・プーチン, ロシア, 政治
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プーチン大統領が連邦行政の構造を承認
2024年5月11日, 21:03
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ロシアのプーチン大統領
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ロシアのプーチン大統領は「連邦行政の構造について」という法令に署名した。法令文書はクレムリンのウェブサイトで公開された。
政令によると、ロシア首相の下には第一副首相1人をはじめとして10人の副首相が入る。
この政令は公式発表の日から発効する。
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