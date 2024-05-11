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プーチン大統領が連邦行政の構造を承認

プーチン大統領が連邦行政の構造を承認

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ロシアのプーチン大統領は「連邦行政の構造について」という法令に署名した。法令文書はクレムリンのウェブサイトで公開された。 2024年5月11日, Sputnik 日本

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政令によると、ロシア首相の下には第一副首相1人をはじめとして10人の副首相が入る。 この政令は公式発表の日から発効する。

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