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プーチン大統領、北京に到着 再選後初の外遊
プーチン大統領、北京に到着 再選後初の外遊
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ロシアのプーチン大統領が中国の北京に到着した。再選後、初めての外遊。 2024年5月16日, Sputnik 日本
2024-05-16T05:29+0900
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公式訪問の日程は2日間。16日は北京に滞在し、17日には黒竜江省の行政の中心地ハルビンを訪れる。プーチン大統領は訪問中、習近平国家主席や李強首相と会談する。
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プーチン大統領、北京に到着 再選後初の外遊
2024年5月16日, 05:29 (更新: 2024年5月16日, 06:10)
ロシアのプーチン大統領が中国の北京に到着した。再選後、初めての外遊。
公式訪問の日程は2日間。16日は北京に滞在し、17日には黒竜江省の行政の中心地ハルビンを訪れる。
プーチン大統領は訪問中、習近平国家主席や李強首相と会談する。