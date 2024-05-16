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【露中首脳会談】プーチン大統領、習主席の会談始まる
【露中首脳会談】プーチン大統領、習主席の会談始まる
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中国・北京の人民大会堂で16日、ウラジーミル・プーチン露大統領と習近平・中国国家主席の露中首脳会談が始まった。 2024年5月16日, Sputnik 日本
2024-05-16T12:40+0900
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プーチン大統領は5期目就任後初めての外遊先として、2日間の日程で中国を公式訪問している。16日は北京に滞在し、17日には黒竜江省の行政の中心地ハルビンを訪れる。習主席や李強首相と会談し、両国間の協力文書にも署名する。
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【露中首脳会談】プーチン大統領、習主席の会談始まる
中国・北京の人民大会堂で16日、ウラジーミル・プーチン露大統領と習近平・中国国家主席の露中首脳会談が始まった。
プーチン大統領は5期目就任後初めての外遊先として、2日間の日程で中国を公式訪問している。16日は北京に滞在し、17日には黒竜江省の行政の中心地ハルビンを訪れる。習主席や李強首相と会談し、両国間の協力文書にも署名する。