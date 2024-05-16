日本
https://sputniknews.jp/20240516/18421803.html
【露中首脳会談】プーチン・習両首脳の共同声明
【露中首脳会談】プーチン・習両首脳の共同声明
Sputnik 日本
プーチン大統領は5期目就任後初めての外遊先として、2日間の日程で中国を公式訪問している。16日は北京に滞在し習近平国家主席と会談し、共同声明を発表した。 2024年5月16日, Sputnik 日本
2024-05-16T19:13+0900
2024-05-16T19:13+0900
2024-05-16T19:13+0900
ウクライナ
中国
ウラジーミル・プーチン
ロシア
国際
政治
習近平
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/10/18420987_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_02a8a6ac0e22494ead1681aba8ab6467.jpg
ウクライナ
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/10/18420987_332:0:3061:2047_1920x0_80_0_0_0e01cbc76a7cb9104e13025e1e1ef265.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik 日本
ウクライナ, 中国, ウラジーミル・プーチン, ロシア, 国際, 政治, 習近平
ウクライナ, 中国, ウラジーミル・プーチン, ロシア, 国際, 政治, 習近平
【露中首脳会談】プーチン・習両首脳の共同声明
2024年5月16日, 19:13
© POOL
/
メディアバンクへ移行
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
© POOL
/
メディアバンクへ移行
サイン
プーチン大統領は5期目就任後初めての外遊先として、2日間の日程で中国を公式訪問している。16日は北京に滞在し習近平国家主席と会談し、共同声明を発表した。
ロシアと中国はウクライナ紛争の長期化やエスカレーションにつながる措置を阻止する必要性で一致。
両国は外国の資産や財産を押収する動きを非難し、報復措置を取る権利を有することを強調する。
両政府は外交や経済的可能性を制限しようとする試みに対し抵抗する正当な権利を有し、国益を守る。
露中間の軍事分野での協力を深化させ、共同演習の拡大を進める。
露中は国際テロリズムや過激主義との戦いで相互協力を深める。
ウクライナ
中国
ウラジーミル・プーチン
ロシア
国際
政治
習近平
日本
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
Twitter
Line
プロジェクトについて
コンテンツの使用規則
ご意見、ご感想など
コメント・ガイド
クッキーおよび自動ログ記録ポリシー
プライバシーポリシー
Privacy Feedback
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
チャットへのアクセスは
ルール
違反でブロックされる ：を通じて貴方は再び参加することができます
∞
. 貴方がブロックに同意しない場合、
返信用フォーム
をご利用ください
討議は終了しました。投書公開後24時間はディスカッションに参加できます
コメント投稿には、
ログイン
または
新規登録
が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала