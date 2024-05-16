【露中首脳会談】脱ドル化進む露中貿易 自国通貨決済が90%に＝プーチン大統領

© Sputnik / Sergey Bobylev メディアバンクへ移行 露中首脳 © Sputnik / Sergey Bobylev / メディアバンクへ移行

露中首脳会談の拡大会合が始まった。冒頭でロシアのプーチン大統領は、コロナ禍や経済制裁などの障害のなか両首脳が「時宜を得た決定を下してきた」と発言。露中貿易の9割が自国通貨決済であることを指摘し、脱ドル化を強調した。