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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240517/18429293.html
【プーチン大統領会見】ハリコフ攻略の予定はない
【プーチン大統領会見】ハリコフ攻略の予定はない
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ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は17日、訪中を総括した記者会見のなかでウクライナ情勢に触れ、この頃ロシア軍が前進しているハリコフ州の戦線について「（編注：州都）ハリコフを攻略する予定は現時点ではない」と述べた。 2024年5月17日, Sputnik 日本
2024-05-17T19:24+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
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さらにプーチン大統領は「ロシアはウクライナ問題で誰と取引、交渉できるのか、誰が信じられるのか状況分析を進めている」と発言。また、和平交渉の土台として、2022年春のイスタンブル合意があると強調した。
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【プーチン大統領会見】ハリコフ攻略の予定はない

2024年5月17日, 19:24
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プーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 17.05.2024
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ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は17日、訪中を総括した記者会見のなかでウクライナ情勢に触れ、この頃ロシア軍が前進しているハリコフ州の戦線について「（編注：州都）ハリコフを攻略する予定は現時点ではない」と述べた。
さらにプーチン大統領は「ロシアはウクライナ問題で誰と取引、交渉できるのか、誰が信じられるのか状況分析を進めている」と発言。また、和平交渉の土台として、2022年春のイスタンブル合意があると強調した。
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