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【プーチン大統領会見】ハリコフ攻略の予定はない
【プーチン大統領会見】ハリコフ攻略の予定はない
Sputnik 日本
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は17日、訪中を総括した記者会見のなかでウクライナ情勢に触れ、この頃ロシア軍が前進しているハリコフ州の戦線について「（編注：州都）ハリコフを攻略する予定は現時点ではない」と述べた。 2024年5月17日, Sputnik 日本
2024-05-17T19:24+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
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さらにプーチン大統領は「ロシアはウクライナ問題で誰と取引、交渉できるのか、誰が信じられるのか状況分析を進めている」と発言。また、和平交渉の土台として、2022年春のイスタンブル合意があると強調した。
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【プーチン大統領会見】ハリコフ攻略の予定はない
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は17日、訪中を総括した記者会見のなかでウクライナ情勢に触れ、この頃ロシア軍が前進しているハリコフ州の戦線について「（編注：州都）ハリコフを攻略する予定は現時点ではない」と述べた。
さらにプーチン大統領は「ロシアはウクライナ問題で誰と取引、交渉できるのか、誰が信じられるのか状況分析を進めている」と発言。また、和平交渉の土台として、2022年春のイスタンブル合意があると強調した。