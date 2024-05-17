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スイスのウクライナ和平会議 我々は招待すらされてない＝プーチン大統領
スイスのウクライナ和平会議 我々は招待すらされてない＝プーチン大統領
Sputnik 日本
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、スイスが主催するウクライナ和平会議について、「ロシアは参加する用意があるが、招待すらされてない」と指摘。西側諸国はウクライナの提案を「国際社会の意見」としてロシアに突きつけ、強要しようとしているとの考えを示した。 2024年5月17日, Sputnik 日本
2024-05-17T21:04+0900
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スイスのウクライナ和平会議 我々は招待すらされてない＝プーチン大統領
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、スイスが主催するウクライナ和平会議について、「ロシアは参加する用意があるが、招待すらされてない」と指摘。西側諸国はウクライナの提案を「国際社会の意見」としてロシアに突きつけ、強要しようとしているとの考えを示した。