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ロシアのGDP成長率、第1四半期は5.4％まで成長
ロシアのGDP成長率、第1四半期は5.4％まで成長
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ロシア連邦国家統計庁の暫定推計によると、第1四半期の国内総生産（GDP）成長率は年率換算で5.4％に加速した（2023年第4四半期は4.9％だった）。 2024年5月18日, Sputnik 日本
2024-05-18T08:15+0900
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国家統計庁の暫定データは、以前に発表された経済開発省の評価と完全に一致している。同省の予測によると、2024年のGDPは2.8％成長する見込み。中央銀行は2.5～3.5％の範囲になると予想している。なお、IMF（国際通貨基金）はGDPの伸び率を3.2％と予測している。プーチン大統領は4月、ロシアを世界4位の経済大国へと成長させるための措置を2025年3月31日までに準備するよう政府に指示していた。
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ロシアのGDP成長率、第1四半期は5.4％まで成長
ロシア連邦国家統計庁の暫定推計によると、第1四半期の国内総生産（GDP）成長率は年率換算で5.4％に加速した（2023年第4四半期は4.9％だった）。
国家統計庁の暫定データは、以前に発表された経済開発省の評価と完全に一致している。同省の予測によると、2024年のGDPは2.8％成長する見込み。中央銀行は2.5～3.5％の範囲になると予想している。なお、IMF（国際通貨基金）はGDPの伸び率を3.2％と予測している。
プーチン大統領は4月、ロシアを世界4位の経済大国へと成長させるための措置を2025年3月31日までに準備するよう政府に指示していた。