https://sputniknews.jp/20240520/18450095.html
プーチン大統領、イラン大統領代行と電話会談
プーチン大統領、イラン大統領代行と電話会談
Sputnik 日本
ロシアのプーチン大統領は20日、ライシ大統領の死亡受け大統領代行に就任したモフベル第1副大統領と電話会談した。 2024年5月20日, Sputnik 日本
2024-05-20T20:30+0900
2024-05-20T20:30+0900
2024-05-20T20:30+0900
ウラジーミル・プーチン
イラン
国際
ロシア
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/14/18449936_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_12de6edbdf7b8b4c2a4b036fbed5bb05.jpg
ライシ大統領らの死に際し哀悼の意を表したうえで、今後もロシア・イランの協力関係の強化を進めていくことで一致した。
イラン
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/14/18449936_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_3a757fc46d77f1d27279b04521a01888.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ウラジーミル・プーチン, イラン, 国際, ロシア
ウラジーミル・プーチン, イラン, 国際, ロシア
プーチン大統領、イラン大統領代行と電話会談
ロシアのプーチン大統領は20日、ライシ大統領の死亡受け大統領代行に就任したモフベル第1副大統領と電話会談した。
ライシ大統領らの死に際し哀悼の意を表したうえで、今後もロシア・イランの協力関係の強化を進めていくことで一致した。