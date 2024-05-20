日本
https://sputniknews.jp/20240520/18450095.html
プーチン大統領、イラン大統領代行と電話会談
プーチン大統領、イラン大統領代行と電話会談
Sputnik 日本
ロシアのプーチン大統領は20日、ライシ大統領の死亡受け大統領代行に就任したモフベル第1副大統領と電話会談した。 2024年5月20日, Sputnik 日本
2024-05-20T20:30+0900
2024-05-20T20:30+0900
ウラジーミル・プーチン
イラン
国際
ロシア
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/14/18449936_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_12de6edbdf7b8b4c2a4b036fbed5bb05.jpg
ライシ大統領らの死に際し哀悼の意を表したうえで、今後もロシア・イランの協力関係の強化を進めていくことで一致した。
イラン
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/14/18449936_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_3a757fc46d77f1d27279b04521a01888.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ウラジーミル・プーチン, イラン, 国際, ロシア
ウラジーミル・プーチン, イラン, 国際, ロシア

プーチン大統領、イラン大統領代行と電話会談

2024年5月20日, 20:30
© POOL / メディアバンクへ移行Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - Sputnik 日本, 1920, 20.05.2024
© POOL
/
メディアバンクへ移行
サイン
ロシアのプーチン大統領は20日、ライシ大統領の死亡受け大統領代行に就任したモフベル第1副大統領と電話会談した。
ライシ大統領らの死に際し哀悼の意を表したうえで、今後もロシア・イランの協力関係の強化を進めていくことで一致した。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала