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「サンクトペテルブルク国際経済フォーラム」　本会議の司会者は誰もが知る人物
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Sputnik 日本
ロシアのプーチン大統領も出席する「サンクトペテルブルク国際経済フォーラム（SPIEF）」本会議では、国際関係に造詣が深い、誰もが知っている人物が司会を務める。ロシアのコビャコフ大統領補佐官がスプートニクに明らかにした。 2024年6月6日, Sputnik 日本
2024-06-06T01:03+0900
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ロシア
ウラジーミル・プーチン
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「サンクトペテルブルク国際経済フォーラム」　本会議の司会者は誰もが知る人物

2024年6月6日, 01:03
© Sputnik / Kirill Zykov / メディアバンクへ移行ロシアのコビャコフ大統領補佐官
ロシアのコビャコフ大統領補佐官 - Sputnik 日本, 1920, 06.06.2024
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ロシアのプーチン大統領も出席する「サンクトペテルブルク国際経済フォーラム（SPIEF）」本会議では、国際関係に造詣が深い、誰もが知っている人物が司会を務める。ロシアのコビャコフ大統領補佐官がスプートニクに明らかにした。
司会者は6日に発表される。
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