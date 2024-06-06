https://sputniknews.jp/20240606/18566387.html
「サンクトペテルブルク国際経済フォーラム」 本会議の司会者は誰もが知る人物
「サンクトペテルブルク国際経済フォーラム」 本会議の司会者は誰もが知る人物
Sputnik 日本
ロシアのプーチン大統領も出席する「サンクトペテルブルク国際経済フォーラム（SPIEF）」本会議では、国際関係に造詣が深い、誰もが知っている人物が司会を務める。ロシアのコビャコフ大統領補佐官がスプートニクに明らかにした。 2024年6月6日, Sputnik 日本
2024-06-06T01:03+0900
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ロシア
ウラジーミル・プーチン
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司会者は6日に発表される。
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「サンクトペテルブルク国際経済フォーラム」 本会議の司会者は誰もが知る人物
ロシアのプーチン大統領も出席する「サンクトペテルブルク国際経済フォーラム（SPIEF）」本会議では、国際関係に造詣が深い、誰もが知っている人物が司会を務める。ロシアのコビャコフ大統領補佐官がスプートニクに明らかにした。