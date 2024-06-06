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https://sputniknews.jp/20240606/18568711.html
西側では露メディアの活動が至るところで妨げられており、これは言論の自由に反する＝プーチン大統領
西側では露メディアの活動が至るところで妨げられており、これは言論の自由に反する＝プーチン大統領
Sputnik 日本
「ロシアのジャーナリストたちが活動しようとする至るところで、彼らは妨害を受け、脅しを受け始める。これが言論の自由というものなのだろうか？もちろん違う」 2024年6月6日, Sputnik 日本
2024-06-06T04:06+0900
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プーチン大統領は、露メディアの代表者たちは世界の出来事に関するロシアの見解を伝えているだけだと述べた。
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ウラジーミル・プーチン, ロシア, 政治, 国際
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西側では露メディアの活動が至るところで妨げられており、これは言論の自由に反する＝プーチン大統領

2024年6月6日, 04:06
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プーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 06.06.2024
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「ロシアのジャーナリストたちが活動しようとする至るところで、彼らは妨害を受け、脅しを受け始める。これが言論の自由というものなのだろうか？もちろん違う」
プーチン大統領は、露メディアの代表者たちは世界の出来事に関するロシアの見解を伝えているだけだと述べた。
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