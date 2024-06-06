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プーチン露大統領 日本との平和条約交渉、島訪問について語る
プーチン露大統領 日本との平和条約交渉、島訪問について語る
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ロシアのプーチン大統領は5日、世界の報道機関との会見で、日本の記者からの質問に答える形で南クリル諸島（日本でいういわゆる北方領土）に言及。「自国領の島を訪問しない理由はない」としたうえで、欧米の反露政策に迎合する日本政府が、平和条約締結交渉を阻害していると示唆した。 2024年6月6日, Sputnik 日本
2024-06-06T19:12+0900
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プーチン露大統領 日本との平和条約交渉、島訪問について語る
ロシアのプーチン大統領は5日、世界の報道機関との会見で、日本の記者からの質問に答える形で南クリル諸島（日本でいういわゆる北方領土）に言及。「自国領の島を訪問しない理由はない」としたうえで、欧米の反露政策に迎合する日本政府が、平和条約締結交渉を阻害していると示唆した。