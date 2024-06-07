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SPIEF本会議、プーチン大統領が登壇へ　日本時間きょう夜
SPIEF本会議、プーチン大統領が登壇へ　日本時間きょう夜
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ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は日本時間7日夜、サンクトペテルブルク国際経済フォーラム（SPIEF）の本会議で登壇する。 2024年6月7日, Sputnik 日本
2024-06-07T19:20+0900
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SPIEF本会議、プーチン大統領が登壇へ　日本時間きょう夜

2024年6月7日, 19:20
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プーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 07.06.2024
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ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は日本時間7日夜、サンクトペテルブルク国際経済フォーラム（SPIEF）の本会議で登壇する。
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