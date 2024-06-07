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SPIEF本会議はじまる プーチン大統領が登壇
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7日午後3時すぎ（日本時間夜）、サンクトペテルブルク国際経済フォーラム （SPIEF）の本会議が始まり、ロシアのプーチン 大統領が登壇した。 2024年6月7日, Sputnik 日本
2024-06-07T21:13+0900
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プーチン大統領はスピーチの冒頭、「自国の主権を強化しようとする国家間の競争が現実のものとなっている」と述べた。
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SPIEF本会議はじまる プーチン大統領が登壇
2024年6月7日, 21:13
(更新:
2024年6月7日, 21:33
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7日午後3時すぎ（日本時間夜）、サンクトペテルブルク国際経済フォーラム （SPIEF）の本会議が始まり、ロシアのプーチン 大統領が登壇した。
プーチン大統領はスピーチの冒頭、「自国の主権を強化しようとする国家間の競争が現実のものとなっている」と述べた。
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