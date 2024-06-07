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【SPIEF本会議・プーチン大統領】ロシアは世界貿易の要であり続けている
【SPIEF本会議・プーチン大統領】ロシアは世界貿易の要であり続けている
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プーチン大統領はサンクトペテルブルク国際経済フォーラム （SPIEF）の本会議で行った演説の中で、「ロシアの友好国や新興成長国は世界経済において将来を決定づける存在であり、我々の貿易額の4分の3を占める」と述べた。 2024年6月7日, Sputnik 日本
2024-06-07T23:13+0900
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2020年から2023年にかけて、アジア諸国との貿易は60％増加した。また、中東とは2倍、アフリカ諸国とは69％、中南米とは42％増加した。
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【SPIEF本会議・プーチン大統領】ロシアは世界貿易の要であり続けている
2024年6月7日, 23:13 (更新: 2024年6月7日, 23:44)
プーチン大統領はサンクトペテルブルク国際経済フォーラム （SPIEF）の本会議で行った演説の中で、「ロシアの友好国や新興成長国は世界経済において将来を決定づける存在であり、我々の貿易額の4分の3を占める」と述べた。
2020年から2023年にかけて、アジア諸国との貿易は60％増加した。また、中東とは2倍、アフリカ諸国とは69％、中南米とは42％増加した。