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【プーチン大統領・露外務省演説】 紛争停止の条件
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【プーチン大統領・露外務省演説】 紛争停止の条件
【プーチン大統領・露外務省演説】 紛争停止の条件
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ウクライナ軍はロシアの新編入地域の全域から撤退せねばならない。「これが完了し、公式的なウクライナ政権がNATO加盟計画を断念した段階で、紛争は直ちに停止される」 2024年6月14日, Sputnik 日本
2024-06-14T19:36+0900
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ロシア, ウラジーミル・プーチン, 政治
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【プーチン大統領・露外務省演説】 紛争停止の条件
2024年6月14日, 19:36
(更新:
2024年6月14日, 19:50
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ウクライナ軍はロシアの新編入地域の全域から撤退せねばならない。「これが完了し、公式的なウクライナ政権がNATO加盟計画を断念した段階で、紛争は直ちに停止される」
ウクライナがこの条件に同意次第、我々は直ちに交渉に入る用意がある。
ロシアは今日、もうひとつ別の現実的な和平案を提案している。だが、西側とウクライナが拒むのであれば、流血に対する責任は彼らにある。
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