https://sputniknews.jp/20240614/18634366.html
ウクライナ当局は国民から平和へのチャンスを奪っている＝露外務省報道官
ウクライナ当局は国民から平和へのチャンスを奪っている＝露外務省報道官
Sputnik 日本
「ウクライナ大統領府はすでにウクライナとウクライナ国民を極限まで追い込んだ。大統領府はその声明によってウクライナ国民から平和への現実的なチャンスを奪おうとしている」 2024年6月14日, Sputnik 日本
2024-06-14T23:34+0900
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ウクライナ大統領府がウクライナ紛争の平和的解決に向けたプーチン露大統領の提案を拒否したことについて、ロシア外務省のザハロワ報道官がスプートニクにコメントした。
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ウクライナ当局は国民から平和へのチャンスを奪っている＝露外務省報道官
「ウクライナ大統領府はすでにウクライナとウクライナ国民を極限まで追い込んだ。大統領府はその声明によってウクライナ国民から平和への現実的なチャンスを奪おうとしている」
ウクライナ大統領府がウクライナ紛争の平和的解決に向けたプーチン露大統領の提案を拒否したことについて、ロシア外務省のザハロワ報道官がスプートニクにコメントした。
ウクライナ大統領府は先に、ロシアはウクライナ紛争終結に向けた現実的な条件を提示していないとし、和平交渉に関するプーチン大統領の提案を拒否した。