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プーチン大統領が北朝鮮紙「労働新聞」に寄せた記事の要旨
プーチン大統領が北朝鮮紙「労働新聞」に寄せた記事の要旨
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18日からの北朝鮮への公式訪問に先立ち、プーチン大統領の記事が北朝鮮の「労働新聞」に掲載された。記事の要旨を、スプートニクがまとめた。 2024年6月18日, Sputnik 日本
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プーチン大統領が北朝鮮紙「労働新聞」に寄せた記事の要旨
2024年6月18日, 21:54 (更新: 2024年6月18日, 22:37)
18日からの北朝鮮への公式訪問に先立ち、プーチン大統領の記事が北朝鮮の「労働新聞」に掲載された。記事の要旨を、スプートニクがまとめた。
反対勢力は新たな制裁でロシア経済を疲弊させ、社会的・政治的緊張の高まりをもたらそうとしているが、ロシアを封じ込め、孤立させようとする米国の試みは全て失敗に終わった。
ロシアの反対勢力はキエフ政権に民間施設を攻撃するよう働きかけ、ウクライナに軍隊を派遣すると脅している。
米国は北朝鮮に対する以前に達成した合意の履行を拒否し、明らかに受け入れがたい新たな要求を突きつけている。
北朝鮮は米国から長年にわたり経済的圧力、扇動、恐喝、軍事的脅威を受けているにもかかわらず、自国の利益を効果的に守っている。