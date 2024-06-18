反対勢力は新たな制裁でロシア経済を疲弊させ、社会的・政治的緊張の高まりをもたらそうとしているが、ロシアを封じ込め、孤立させようとする米国の試みは全て失敗に終わった。

北朝鮮は米国から長年にわたり経済的圧力、扇動、恐喝、軍事的脅威を受けているにもかかわらず、自国の利益を効果的に守っている。