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貴重なアーカイブ映像　プーチン大統領の2000年の北朝鮮公式訪問
貴重なアーカイブ映像　プーチン大統領の2000年の北朝鮮公式訪問
Sputnik 日本
18日、プーチン大統領は2度目の北朝鮮訪問を行う。動画は24年前にプーチン大統領が初めて北朝鮮を訪問した時の様子。 2024年6月18日, Sputnik 日本
2024-06-18T10:00+0900
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北朝鮮
ウラジーミル・プーチン
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朝鮮中央通信は当時、「ロシア人民の親善使節」が数十万人の平壌市民に歓迎されたと報じた。当時の北朝鮮指導者であり、現指導者・金正恩氏の父である金正日氏がプーチン大統領を出迎えた。
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北朝鮮, ウラジーミル・プーチン, ロシア
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貴重なアーカイブ映像　プーチン大統領の2000年の北朝鮮公式訪問

2024年6月18日, 10:00
© Sputnik / Vladimir Vyatkin / メディアバンクへ移行プーチン大統領と金正日氏
プーチン大統領と金正日氏 - Sputnik 日本, 1920, 18.06.2024
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18日、プーチン大統領は2度目の北朝鮮訪問を行う。動画は24年前にプーチン大統領が初めて北朝鮮を訪問した時の様子。
朝鮮中央通信は当時、「ロシア人民の親善使節」が数十万人の平壌市民に歓迎されたと報じた。当時の北朝鮮指導者であり、現指導者・金正恩氏の父である金正日氏がプーチン大統領を出迎えた。
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