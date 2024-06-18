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貴重なアーカイブ映像 プーチン大統領の2000年の北朝鮮公式訪問
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18日、プーチン大統領は2度目の北朝鮮訪問を行う。動画は24年前にプーチン大統領が初めて北朝鮮を訪問した時の様子。 2024年6月18日, Sputnik 日本
2024-06-18T10:00+0900
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朝鮮中央通信は当時、「ロシア人民の親善使節」が数十万人の平壌市民に歓迎されたと報じた。当時の北朝鮮指導者であり、現指導者・金正恩氏の父である金正日氏がプーチン大統領を出迎えた。
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18日、プーチン大統領は2度目の北朝鮮訪問を行う。動画は24年前にプーチン大統領が初めて北朝鮮を訪問した時の様子。
朝鮮中央通信は当時、「ロシア人民の親善使節」が数十万人の平壌市民に歓迎されたと報じた。当時の北朝鮮指導者であり、現指導者・金正恩氏の父である金正日氏がプーチン大統領を出迎えた。