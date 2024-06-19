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プーチン大統領、北朝鮮に到着 公式訪問で
プーチン大統領、北朝鮮に到着 公式訪問で
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ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が、2日間の公式訪問のため北朝鮮に到着した。 プーチン大統領は空港で金正恩総書記に出迎えられた。スプートニク特派員が伝えた。 2024年6月19日, Sputnik 日本
2024-06-19T03:21+0900
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プーチン大統領を乗せた飛行機は平壌国際空港に着陸した。プーチン大統領と金総書記の交流は面会後すぐに始まった。スプートニク特派員によると、両首脳は車列に乗り込む間際に立ち止まり、数分間、活発に会話を交わしたという。
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ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が、2日間の公式訪問のため北朝鮮に到着した。 プーチン大統領は空港で金正恩総書記に出迎えられた。スプートニク特派員が伝えた。
プーチン大統領を乗せた飛行機は平壌国際空港に着陸した。
プーチン大統領と金総書記の交流は面会後すぐに始まった。スプートニク特派員によると、両首脳は車列に乗り込む間際に立ち止まり、数分間、活発に会話を交わしたという。