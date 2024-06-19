https://sputniknews.jp/20240619/18660851.html
【ライブ】露朝首脳会談
【ライブ】露朝首脳会談
Sputnik 日本
北朝鮮を公式訪問中のロシアのウラジーミル・プーチン大統領が、金正恩総書記との会談に臨む。 2024年6月19日, Sputnik 日本
2024-06-19T12:02+0900
2024-06-19T12:02+0900
2024-06-19T13:11+0900
政治
国際
ウラジーミル・プーチン
北朝鮮
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/06/13/18662880_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6a78c0a234801864d40dfac70eae88a1.png
プーチン大統領の訪朝は2000年以来初めてとなる。昨年9月に北朝鮮の金正恩総書記がロシアを訪問した際、両首脳は北朝鮮の衛星計画、通信インフラ、相互観光旅行、さらには「西側の管理下にない」代替貿易と決済について話し合った。
北朝鮮
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/06/13/18662880_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ae4af6464647f112ba39eaf6ae9a1a6b.png
露朝首脳会談
Sputnik 日本
露朝首脳会談
2024-06-19T12:02+0900
true
PT1S
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
政治, 国際, ウラジーミル・プーチン, 北朝鮮, видео
政治, 国際, ウラジーミル・プーチン, 北朝鮮, видео
【ライブ】露朝首脳会談
2024年6月19日, 12:02 (更新: 2024年6月19日, 13:11)
北朝鮮を公式訪問中のロシアのウラジーミル・プーチン大統領が、金正恩総書記との会談に臨む。
プーチン大統領の訪朝は2000年以来初めてとなる。昨年9月に北朝鮮の金正恩総書記がロシアを訪問した際、両首脳は北朝鮮の衛星計画、通信インフラ、相互観光旅行、さらには「西側の管理下にない」代替貿易と決済について話し合った。