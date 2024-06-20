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プーチン大統領がベトナムに到着
プーチン大統領がベトナムに到着
Sputnik 日本
プーチン大統領を乗せた飛行機がベトナムに着陸した。 2024年6月20日, Sputnik 日本
2024-06-20T04:10+0900
2024-06-20T04:10+0900
2024-06-20T04:37+0900
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ベトナム
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プーチン大統領はこの2日間で2度目の公式訪問を開始する。プーチン大統領はベトナムの前に北朝鮮で金正恩朝鮮労働党総書記と会談を行った。
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プーチン大統領がベトナムに到着
2024年6月20日, 04:10 (更新: 2024年6月20日, 04:37)
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プーチン大統領を乗せた飛行機がベトナムに着陸した。
プーチン大統領はこの2日間で2度目の公式訪問を開始する。プーチン大統領はベトナムの前に北朝鮮で金正恩朝鮮労働党総書記と会談を行った。